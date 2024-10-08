Нападающий Тоттенхэма высоко оценил влияние Анге Постекоглу на его игру

Нападающий "Тоттенхэма" Доминик Соланке, который недавно получил свой первый вызов в сборную Англии за 7 лет, высоко оценил влияние Анге Постекоглу на его игру.

"Он (Постекоглу) замечательный менеджер. Это, в частности, одна из причин, почему я так хотел присоединиться к "Тоттенхэму". Его стиль игры, который он привязывает этому клубу, идеально подходит для меня. Мне нравится то, как агрессивно и высоко действуют игроки, я наслаждаюсь работой с ним", — рассказал Соланке.

27-летний англичанин в этом сезоне успел принять участие в 8 матчах за новый клуб во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 2 голевые передачи.

Этим летом Доминик Соланке присоединился к "Тоттенхэму" из "Борнмута". Его контракт рассчитан до 2030 года, а сумма трансфера составила 64,3 млн евро. Еще 11,7 млн евро клуб Забарного может получить в виде бонусов.