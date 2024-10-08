Ливерпуль охотится на звезду Боруссии Дортмунд

Скауты "Ливерпуля" сосредоточили свое внимание на левом вингере дортмундской "Боруссии" Кариме Адейеми.

По информации Флориана Плеттенберга, "красные" рассматривают футболиста как потенциального преемника Мохамеда Салаха, контракт которого с клубом истекает этим летом.

Стоит отметить, что договор Адейеми с "Боруссией" рассчитан до 2027 года. Карим в текущем сезоне забил 5 голов и отдал 5 результативных передач в 8 матчах.