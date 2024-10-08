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Ливерпуль охотится на звезду Боруссии Дортмунд

Англия

Карим Адейеми может сменить клуб

Ливерпуль охотится на звезду Боруссии Дортмунд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Скауты "Ливерпуля" сосредоточили свое внимание на левом вингере дортмундской "Боруссии" Кариме Адейеми.

По информации Флориана Плеттенберга, "красные" рассматривают футболиста как потенциального преемника Мохамеда Салаха, контракт которого с клубом истекает этим летом.

Стоит отметить, что договор Адейеми с "Боруссией" рассчитан до 2027 года. Карим в текущем сезоне забил 5 голов и отдал 5 результативных передач в 8 матчах.

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Боруссия (Дортмунд) Ливерпуль Мохамед Салах Карим Адейеми
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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