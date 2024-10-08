Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль охотится на звезду Боруссии Дортмунд
Карим Адейеми может сменить клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Скауты "Ливерпуля" сосредоточили свое внимание на левом вингере дортмундской "Боруссии" Кариме Адейеми.
По информации Флориана Плеттенберга, "красные" рассматривают футболиста как потенциального преемника Мохамеда Салаха, контракт которого с клубом истекает этим летом.
Стоит отметить, что договор Адейеми с "Боруссией" рассчитан до 2027 года. Карим в текущем сезоне забил 5 голов и отдал 5 результативных передач в 8 матчах.
Читайте такжеЛиверпуль интересуется полузащитником Кристал Пэлас
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Утверждены даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка Украины
- Монфис вышел в четвертый круг Шанхая и приблизился к рекорду Федерера
- Харрис сделала заявление относительно переговоров с Путиным
- Пиццерия Domino's Pizza высмеяла тренера Манчестер Юнайтед
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн