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Массовая драка на Стэмфорд Бридж: ФА обвиняет Челси и Ноттингем Форест

Англия

Команды имеют время до четверга, чтобы дать ответ на обвинения

Массовая драка на Стэмфорд Бридж: ФА обвиняет Челси и Ноттингем Форест

Фото: пресслужби ФК "Челсі"

Новина українською

После воскресного матча Премьер-лиги между "Челси" и "Ноттингем Форест", который завершился вничью 1:1, Футбольная ассоциация (ФА) выдвинула обвинения обоим клубам в неспособности контролировать своих игроков.

Все началось после того, как игрок "Фореста" Неко Уильямс попытался вытолкнуть с поля защитника Марка Кукурелью. Этот эпизод инициировал цепную реакцию, которая привела к массовой драке с участием игроков обеих команд.

Обе команды имеют время до четверга, чтобы дать ответ на обвинения.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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