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Массовая драка на Стэмфорд Бридж: ФА обвиняет Челси и Ноттингем Форест
Команды имеют время до четверга, чтобы дать ответ на обвинения
Фото: пресслужби ФК "Челсі"
После воскресного матча Премьер-лиги между "Челси" и "Ноттингем Форест", который завершился вничью 1:1, Футбольная ассоциация (ФА) выдвинула обвинения обоим клубам в неспособности контролировать своих игроков.
Все началось после того, как игрок "Фореста" Неко Уильямс попытался вытолкнуть с поля защитника Марка Кукурелью. Этот эпизод инициировал цепную реакцию, которая привела к массовой драке с участием игроков обеих команд.
Обе команды имеют время до четверга, чтобы дать ответ на обвинения.
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