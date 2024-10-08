Массовая драка на Стэмфорд Бридж: ФА обвиняет Челси и Ноттингем Форест

После воскресного матча Премьер-лиги между "Челси" и "Ноттингем Форест", который завершился вничью 1:1, Футбольная ассоциация (ФА) выдвинула обвинения обоим клубам в неспособности контролировать своих игроков.

Все началось после того, как игрок "Фореста" Неко Уильямс попытался вытолкнуть с поля защитника Марка Кукурелью. Этот эпизод инициировал цепную реакцию, которая привела к массовой драке с участием игроков обеих команд.

Обе команды имеют время до четверга, чтобы дать ответ на обвинения.