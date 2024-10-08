Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спортивный директор Манчестер Сити, который работает в команде с 2012 года, покинет клуб - СМИ
Бегиристайн считает, что пришло время для новых вызовов
Bitter and Blue
После длительного и успешного периода работы спортивный директор "Манчестер Сити", Чики Бегиристайн, уведомил руководство команды о своем решении покинуть клуб в конце сезона 2024/25. Об этом сообщает издание Sport.es.
Бегиристайн присоединился к "горожанам" в 2012 году. Вместе с ним "Манчестер Сити" выиграл многочисленные трофеи, включая несколько титулов Премьер-лиги и Лигу чемпионов.
Чики считает, что пришло время для новых вызовов и что он отдал команде все, что мог. Руководство клуба уважает решение специалиста и поблагодарило его за вклад в развитие клуба.
Популярное сейчас
- Ситуация со стиркой и питанием в Минае – обычная. Проблема – в доверии игроков к Любеновичу
- Сыграют со 197 местом рейтинга FIFA. Сборная России нашла "соперников" на спаринги
- Утверждены даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка Украины
- Челси поздравил Мудрика с преодолением знаменательной отметки
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine