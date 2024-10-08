Спортивный директор Манчестер Сити, который работает в команде с 2012 года, покинет клуб - СМИ

После длительного и успешного периода работы спортивный директор "Манчестер Сити", Чики Бегиристайн, уведомил руководство команды о своем решении покинуть клуб в конце сезона 2024/25. Об этом сообщает издание Sport.es.

Бегиристайн присоединился к "горожанам" в 2012 году. Вместе с ним "Манчестер Сити" выиграл многочисленные трофеи, включая несколько титулов Премьер-лиги и Лигу чемпионов.

Чики считает, что пришло время для новых вызовов и что он отдал команде все, что мог. Руководство клуба уважает решение специалиста и поблагодарило его за вклад в развитие клуба.