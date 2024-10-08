  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Спортивный директор Манчестер Сити, который работает в команде с 2012 года, покинет клуб - СМИ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спортивный директор Манчестер Сити, который работает в команде с 2012 года, покинет клуб - СМИ

Англия
Обновлено

Бегиристайн считает, что пришло время для новых вызовов

Спортивный директор Манчестер Сити, который работает в команде с 2012 года, покинет клуб - СМИ

Bitter and Blue

Новина українською

После длительного и успешного периода работы спортивный директор "Манчестер Сити", Чики Бегиристайн, уведомил руководство команды о своем решении покинуть клуб в конце сезона 2024/25. Об этом сообщает издание Sport.es.

Бегиристайн присоединился к "горожанам" в 2012 году. Вместе с ним "Манчестер Сити" выиграл многочисленные трофеи, включая несколько титулов Премьер-лиги и Лигу чемпионов.

Чики считает, что пришло время для новых вызовов и что он отдал команде все, что мог. Руководство клуба уважает решение специалиста и поблагодарило его за вклад в развитие клуба.

Читайте такжеМанчестер Сити обвинил Премьер-лигу в манипуляции результатами судебного разбирательства
По теме
yellow-arrow
Забарный вошел в символическую сборную молодых игроков сезона АПЛ от WhoScored
yellow-arrow
Массовая драка на Стэмфорд Бридж: ФА обвиняет Челси и Ноттингем Форест
yellow-arrow
Ливерпуль охотится на звезду Боруссии Дортмунд
Манчестер Сити Чики Бегиристайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости