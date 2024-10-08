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Палмер - признан лучшим футболистом Англии по итогам сезона 2023/24
Молодой футболист добавил в свой список еще одну награду
Getty Images
Полузащитник "Челси" Коул Палмер признан лучшим футболистом Англии по итогам сезона 2023/24.
22-летний англичанин дебютировал за национальную команду 17 ноября 2023 года. За это время футболист сыграл 9 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
На клубном уровне Палмер сыграл в этом сезоне 9 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.
???????????????????????????????? England men's Player of the Year Award for 2023-24: Cole Palmer. pic.twitter.com/iKbRFvhLOv— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 8, 2024
Напомним, что сборная Англии в рамках Лиги наций сыграет против Греции и Финляндии 10 и 13 октября соответственно.
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