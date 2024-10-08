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Манчестер Сити уже нашел замену своему спортивному директору, который покинет клуб в конце этого сезона
Фаворитом на эту должность является Уго Виана
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" ищет замену своему нынешнему спортивному директору Чики Бегиристайну, который покинет клуб в конце сезона 2024/25.
Как пишет Фабрицио Романо, фаворитом на эту должность является Уго Виана, который успешно работает в португальском "Спортинге". Благодаря его усилиям клуб подписал ряд талантливых футболистов, таких как Дьокереш, Диоманде и Юльманн.
Напомним, что Бегиристайн присоединился к "горожанам" в 2012 году. Вместе с ним "Манчестер Сити" выиграл многочисленные трофеи, включая несколько титулов Премьер-лиги и Лигу чемпионов.
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