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Джек Грилиш: Я благодарю менеджера Ли Карсли за то, что он дал мне этот шанс и поверил в меня

Англия

Вингер очень счастлив от того, что снова играет в составе трех львов

Джек Грилиш: Я благодарю менеджера Ли Карсли за то, что он дал мне этот шанс и поверил в меня

Getty Images/Global Images Ukraine

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После перехода Джека Грилиша в "Манчестер Сити", у игрока были как взлеты, так и падения. 29-летний вингер летом оказался вне заявки на Евро-2024, где его сборная дошла до финала соревнований. Когда временно возглавил национальную команду Англии Ли Карсли, то он вернул в состав Грилиша. Он в сентябре отметился забитым мячом против ирландцев и появлялся на поле со стартовых минут. В интервью BBC вингер поделился своими мыслями относительно решения бывшего тренера сборной Гарета Саутгейта не вызывать игрока на чемпионат Европы-2024.

"Буду с вами откровенным - я не был с этим согласен. Хоть провел не лучший сезон, но нужен определенный баланс на каждой позиции на поле, и я считаю себя достаточно опытным игроком сейчас. Я благодарю менеджера Ли Карсли за то, что он дал мне этот шанс и поверил в меня. Конечно, я хотел приехать сюда [на сентябрьские матчи Лиги наций], хорошо тренироваться и хорошо играть. Я думаю, что на протяжении моей карьеры, когда играл под руководством менеджеров, которые проявляли доверие ко мне и общались со мной так, как он делал это в течение последних двух сборов, это действительно помогало мне", - заявил Джек Грилиш.

Добавим, что в этом сезоне вингер провел 9 матчей на клубном уровне и отметился 2 ассистами.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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