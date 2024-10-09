Доминик Соланке после семилетнего отсутствия в рядах сборной Англии: Я очень много работал, чтобы вернуться к этому моменту

Этот год является достаточно удивительным в карьере Доминика Соланке - форвард был одним из самых результативных игроков АПЛ прошлого сезона (19 голов). Хотя он не получил летом вызов в ряды сборной на Евро-2024, однако его приобрел "Тоттенхэм". В нынешней кампании игрок также демонстрирует хороший результат, где в итоге 27-летнего нападающего "шпор" включили в состав "трех львов" на октябрьские матчи Лиги наций. Последний раз он играл в сборной семь лет назад, когда вышел на замену в матче против Бразилии.

"Я очень много работал, чтобы вернуться к этому моменту. Это просто часть футбола. Все происходит в нужное для тебя время. У каждого свой путь. Я бы не хотел, чтобы было иначе. Я чувствую, что именно так все должно было произойти для меня, и я чувствую, что моя игра сейчас налаживается. Я благодарен, что вернулся сюда, и надеюсь, что смогу здесь остаться. Это и есть мечта - представлять свою страну, неважно сколько раз, это остается неизменным", - цитирует Доминика Соланке BBC.

Добавим, что в этом сезоне форвард "шпор" провел 8 матчей, где отметился 3 голами и 2 ассистами.