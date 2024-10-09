Два тренера заинтересованы возглавить Вулверхэмптон

"Вулверхэмптон" находится в ужасном положении: последнее место в турнирной таблице, худшая защита в чемпионате и лишь одно набранное очко. Главный рулевой "волков" Гари О'Нил сталкивается с критикой и все чаще ходят слухи о возможном увольнении 41-летнего специалиста.

Как сообщает Football Insider, двое тренеров заинтересованы возглавить "Вулверхэмптон", если эта должность станет доступной. Речь идет о Грэме Поттере и Дэвиде Мойесе. Они следят за сложившейся ситуацией, поскольку считают это привлекательной работой в известной команде Премьер-лиги. Поттер уже более двух лет находится без клуба (последним местом работы был "Челси"), тогда как Дэвид Мойес покинул "Вест Хэм" этим летом. Однако претендентам на пост тренера "волков", возможно, придется набраться терпения, поскольку руководство клуба хочет оказать О'Нилу как можно больше поддержки, чтобы он мог самостоятельно разрешить ситуацию.

Добавим, что следующий матч "Вулверхэмптон" сыграет 20 октября дома против "Манчестера Сити".