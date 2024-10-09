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Несколько команд Премьер-лиги интересуются одноклубником Ильи Забарного

Англия

Об этом сообщает GiveMeSport

Несколько команд Премьер-лиги интересуются одноклубником Ильи Забарного

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Антуан Семеньо присоединился к "Борнмуту" из "Бристоль Сити" за более 10 млн евро полтора года назад. С тех пор 24-летний вингер стал основным игроком "вишен" и демонстрирует великолепную игру под руководством Ираолы, поэтому мимо прогресса этого футболиста не смогли пройти мимо другие клубы.

По информации британского медиа, ганцем интересуются "Ньюкасл", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Эти клубы могут попытаться побороться за футболиста уже следующим летом, однако его контракт с "вишнями" рассчитан до 2029 года и руководство команды сможет диктовать свои условия по продаже игрока. По данным transfermarkt, стоимость вингера составляет 20 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Антуан Семеньо провел 8 матчей, где отметился 3 голами и результативной передачей.

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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Александр Гресь
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