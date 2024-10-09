Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Несколько команд Премьер-лиги интересуются одноклубником Ильи Забарного
Об этом сообщает GiveMeSport
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Антуан Семеньо присоединился к "Борнмуту" из "Бристоль Сити" за более 10 млн евро полтора года назад. С тех пор 24-летний вингер стал основным игроком "вишен" и демонстрирует великолепную игру под руководством Ираолы, поэтому мимо прогресса этого футболиста не смогли пройти мимо другие клубы.
По информации британского медиа, ганцем интересуются "Ньюкасл", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Эти клубы могут попытаться побороться за футболиста уже следующим летом, однако его контракт с "вишнями" рассчитан до 2029 года и руководство команды сможет диктовать свои условия по продаже игрока. По данным transfermarkt, стоимость вингера составляет 20 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Антуан Семеньо провел 8 матчей, где отметился 3 голами и результативной передачей.
Популярное сейчас
- Рекорд рождаемости, потеря желания жить и образец для тер Штегена: Андрес Иньеста, которого вы не знали
- Путин – Шевченко: Это ты нам забил? Я тебя запомню
- Кополовец: Люди не хотят уезжать в сборную. Слышу от разных источников, что там катастрофическая атмосфера
- Мудрик сыграл юбилейный матч в АПЛ
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек