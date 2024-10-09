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Арсенал подтвердил информацию о возвращении Мартина Эдегора к тренировкам

Англия

Капитан команды начал индивидуальные тренировки

Арсенал подтвердил информацию о возвращении Мартина Эдегора к тренировкам

Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор ускоряет свое восстановление после травмы лодыжки, полученной в матче за национальную сборную Норвегии против Австрии в Лиге наций, из-за чего пропустил последние семь игр "канониров".

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Известно, что Эдегор начал индивидуально работать на специальной антигравитационной беговой дорожке. В клубе неоднократно использовали эту программу, когда игроки получали тяжелые травмы, поскольку она позволяет им начинать бегать раньше, уменьшая вес на сустав или мышцу.

В клубе пока что не хотят устанавливать сроки возвращения своего капитана на поле, однако, ожидается, что об этом станет известно, как только 25-летний полузащитник вернется к полноценным тренировкам с командой.

Напомним, что в этом сезоне Мартин Эдегор успел сыграть лишь 3 матча за лондонский "Арсенал" в АПЛ.

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Мартин Эдегор Арсенал
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Источник:
Standard Sport
Опубликовал: Андрей Журба
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