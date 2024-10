Арсенал подтвердил информацию о возвращении Мартина Эдегора к тренировкам

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор ускоряет свое восстановление после травмы лодыжки, полученной в матче за национальную сборную Норвегии против Австрии в Лиге наций, из-за чего пропустил последние семь игр "канониров".

Известно, что Эдегор начал индивидуально работать на специальной антигравитационной беговой дорожке. В клубе неоднократно использовали эту программу, когда игроки получали тяжелые травмы, поскольку она позволяет им начинать бегать раньше, уменьшая вес на сустав или мышцу.

Step by step ????



There’s no rest in recovery. pic.twitter.com/zROGvxW6ZF