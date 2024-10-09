Манчестер Сити не планирует продавать своего вратаря в январе

"Манчестер Сити" не планирует продавать своего 31-летнего вратаря Штефана Ортегу, несмотря на слухи.

В клубе могут пересмотреть ситуацию с голкипером уже в конце этого сезона в зависимости от того, что произойдет с будущим Эдерсона, который сейчас является основным голкипером команды Пепа Гвардиолы. Испанский специалист отметил, чтобы Ортега остался в "Сити" до конца сезона.

Летом этого года Штефан Ортега продлил контракт с "Манчестер Сити" до 2026 года. В прошлом сезоне Ортега провел 20 матчей во всех турнирах, в этой кампании немец провел пока что лишь 2 поединка за клуб.