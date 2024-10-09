Вингер Челси - о Палмере: Он уникальный, феноменальный игрок

Одноклубник Коула Палмера в "Челси" и партнер по команде в сборной Англии Нони Мадуэке считает, что в футболе нет никого похожего на атакующего полузащитника, которого болельщики признали игроком года в Англии.

"Я думаю, что для Палмера не существует никаких ограничений в реализации собственного потенциала. Думаю, для него даже небо не предел. Он очень уникальный игрок, который не испытывает давления даже в самых сложных ситуациях!" — приводит слова Нони Мадуэке Mirror.

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Нони Мадуэке давно знаком с Палмером, они вдвоем играли вместе еще в составе молодежных сборных Англии. Тем не менее он продолжает удивлять Мадуэке на поле своей впечатляющей игрой.

"Он уникальный, феноменальный игрок. Он может просто выйти на поле, играть в свою игру и наслаждаться ею, демонстрируя невероятный уровень футбола. Это просто он".

С момента своего дебюта за сборную Англии в ноябре 2023 года Палмер выходил в стартовом составе "Трех львов" лишь в двух матчах, однако это не помешало ему получить награду "Игрок года" в сборной Англии.

В этом сезоне 22-летний Коул Палмер провел все 7 матчей за "Челси" в АПЛ, забив 6 голов и отдав 5 голевых передач.