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Стало известно, на сколько времени Алиссон выбыл из строя
Очень невовремя
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон Бекер пропустит около шести недель.
Новые результаты медицинских тестов подтвердили у 32-летнего бразильца травму подколенного сухожилия, которую он получил в матче АПЛ против "Кристал Пэлас".
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Таким образом, Алиссон не вернется до следующего международного перерыва на матчи национальных сборных в середине ноября.
"Ливерпуль" не сможет рассчитывать на Бекера в следующих играх с "Челси", "Арсеналом", "Брайтоном" и "Астон Виллой" в чемпионате Англии, а также с "Лейпцигом" и "Байером" в рамках Лиги чемпионов.
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