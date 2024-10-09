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Стало известно, на сколько времени Алиссон выбыл из строя

Англия
Обновлено

Очень невовремя

Стало известно, на сколько времени Алиссон выбыл из строя

Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Ливерпуля" Алиссон Бекер пропустит около шести недель.

Новые результаты медицинских тестов подтвердили у 32-летнего бразильца травму подколенного сухожилия, которую он получил в матче АПЛ против "Кристал Пэлас".

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Таким образом, Алиссон не вернется до следующего международного перерыва на матчи национальных сборных в середине ноября.

"Ливерпуль" не сможет рассчитывать на Бекера в следующих играх с "Челси", "Арсеналом", "Брайтоном" и "Астон Виллой" в чемпионате Англии, а также с "Лейпцигом" и "Байером" в рамках Лиги чемпионов.

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Бураков
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