Доминик Собослаи: Конечно, я хочу выиграть Премьер-лигу с Ливерпулем. И я также хочу выиграть Лигу чемпионов

Доминик Собослаи год назад присоединился к "Ливерпулю" из "Лейпцига" за 70 млн евро. Венгерский полузащитник хорошо вписался в команду "мерсисайдцев" и в интервью "Men in Blazers" рассказал о своих целях в составе "красных".

"Я хочу выиграть Лигу чемпионов. Когда я был ребенком, сначала я хотел услышать гимн на поле, потом я хотел забить гол. Затем я хотел быть игроком национальной сборной, затем хотел быть капитаном национальной сборной. Я все это сделал. Теперь, когда я играю в Премьер-лиге, конечно, хочу выиграть Премьер-лигу с "Ливерпулем". И я также хочу выиграть Лигу чемпионов. Итак, у меня большие цели, но я ставлю перед собой реалистичные задачи. Тяжелее всего психологически, тяжелее всего оставить родителей и друзей, когда тебе было 14 лет; жить самому, быть в другой стране, не зная языка. Это самое тяжелое. Но это шаг за шагом, поэтому сначала нужно попасть в первую команду, а потом перейти в другую лигу. И если ты делаешь это хорошо, то можешь приехать в "Ливерпуль". Но также, если ты приезжаешь в Ливерпуль, это не означает, что у тебя есть фиксированное место в команде, поэтому ты должен работать, чтобы попасть в команду, получать свои минуты, играть хорошо, забивать голы. Следовательно, это долгий путь", - заявил венгр.

Добавим, что в этом сезоне Доминик Собослаи провел 9 матчей, где отметился голом и 3 ассистами.