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Ливерпуль активно ищет замену Мохамеду Салаху

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Експерт підтвердив інформацію

Ливерпуль активно ищет замену Мохамеду Салаху

Getty Images/Global Images Ukraine/

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По словам Фабрицио Романо, "Ливерпуль" уже делает первые шаги, планируя дальнейшую жизнь без звезды клуба Мохамеда Салаха. Известный эксперт считает, что клуб нацелился сразу на двух игроков.

"Учитывая ситуацию с Салахом, мы видим огромное количество слухов, связывающих "Ливерпуль" с подписанием нового вингера. Это правда, что они активно наблюдают за несколькими игроками, среди них Карим Адейеми из дортмундской "Боруссии" и Мохамед Кудус из "Вест Хэма", — рассказал Романо для CaughtOffside.

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Однако Романо также отмечает, что "красные" также работают над тем, чтобы продлить контракт с Салахом, поскольку 32-летний египтянин приближается к тому, чтобы стать свободным агентом следующим летом.

"Мне пока ничего не известно по поводу возможного трансфера Кудуса в "Ливерпуль", сейчас они активно исследуют рынок и все еще продолжают переговоры с Салахом о новом контракте".

Напомним, что ранее Мохамед Салах стал третьим игроком АПЛ, который забил в пяти домашних матчах подряд в Лиге чемпионов. Всего Салах провел 359 матчей за клуб во всех турнирах, забив 217 голов и отдав 94 ассиста.

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Боруссия (Дортмунд) Ливерпуль Мохамед Салах Карим Адейеми
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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