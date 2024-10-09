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Ливерпуль активно ищет замену Мохамеду Салаху
Експерт підтвердив інформацію
Getty Images/Global Images Ukraine/
По словам Фабрицио Романо, "Ливерпуль" уже делает первые шаги, планируя дальнейшую жизнь без звезды клуба Мохамеда Салаха. Известный эксперт считает, что клуб нацелился сразу на двух игроков.
"Учитывая ситуацию с Салахом, мы видим огромное количество слухов, связывающих "Ливерпуль" с подписанием нового вингера. Это правда, что они активно наблюдают за несколькими игроками, среди них Карим Адейеми из дортмундской "Боруссии" и Мохамед Кудус из "Вест Хэма", — рассказал Романо для CaughtOffside.
Однако Романо также отмечает, что "красные" также работают над тем, чтобы продлить контракт с Салахом, поскольку 32-летний египтянин приближается к тому, чтобы стать свободным агентом следующим летом.
"Мне пока ничего не известно по поводу возможного трансфера Кудуса в "Ливерпуль", сейчас они активно исследуют рынок и все еще продолжают переговоры с Салахом о новом контракте".
Напомним, что ранее Мохамед Салах стал третьим игроком АПЛ, который забил в пяти домашних матчах подряд в Лиге чемпионов. Всего Салах провел 359 матчей за клуб во всех турнирах, забив 217 голов и отдав 94 ассиста.
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