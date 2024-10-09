Ливерпуль активно ищет замену Мохамеду Салаху

По словам Фабрицио Романо, "Ливерпуль" уже делает первые шаги, планируя дальнейшую жизнь без звезды клуба Мохамеда Салаха. Известный эксперт считает, что клуб нацелился сразу на двух игроков.

"Учитывая ситуацию с Салахом, мы видим огромное количество слухов, связывающих "Ливерпуль" с подписанием нового вингера. Это правда, что они активно наблюдают за несколькими игроками, среди них Карим Адейеми из дортмундской "Боруссии" и Мохамед Кудус из "Вест Хэма", — рассказал Романо для CaughtOffside.

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Однако Романо также отмечает, что "красные" также работают над тем, чтобы продлить контракт с Салахом, поскольку 32-летний египтянин приближается к тому, чтобы стать свободным агентом следующим летом.

"Мне пока ничего не известно по поводу возможного трансфера Кудуса в "Ливерпуль", сейчас они активно исследуют рынок и все еще продолжают переговоры с Салахом о новом контракте".

Напомним, что ранее Мохамед Салах стал третьим игроком АПЛ, который забил в пяти домашних матчах подряд в Лиге чемпионов. Всего Салах провел 359 матчей за клуб во всех турнирах, забив 217 голов и отдав 94 ассиста.