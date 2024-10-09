Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал готов предложить 50 миллионов фунтов за звезду Астон Виллы
Канониры могут переключиться на другую цель
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" готов переключиться с процесса подписания Нико Уильямса из "Атлетика Бильбао" на другого игрока. "Канониры" готовы предложить 50 миллионов фунтов "Астон Вилле" за их 23-летнего нападающего Джейкоба Рэмзи.
В связи с недавним повреждением Нико Уильямса, "Арсенал" нашел новый альтернативный вариант в виде 23-летнего игрока "Астон Виллы" Джейкоба Рэмзи. По информации издания, "Арсенал" и "Тоттенхэм" готовы поспорить за талантливого нападающего летом 2025 года.
Джейкоб Рэмзи поражает своей игрой под руководством Унаи Эмери. 23-летний игрок выходил в старте в последних пяти матчах до того, как получил незначительное повреждение в игре с мюнхенской "Баварией".
Популярное сейчас
- Степаненко травмирован, Лунин скоро вернется, Агуэро будет судиться с Барсой. Главные новости за 8 октября
- Путин – Шевченко: Это ты нам забил? Я тебя запомню
- Кополовец: Люди не хотят уезжать в сборную. Слышу от разных источников, что там катастрофическая атмосфера
- Пиццерия Domino's Pizza высмеяла тренера Манчестер Юнайтед
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек