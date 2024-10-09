Арсенал готов предложить 50 миллионов фунтов за звезду Астон Виллы

"Арсенал" готов переключиться с процесса подписания Нико Уильямса из "Атлетика Бильбао" на другого игрока. "Канониры" готовы предложить 50 миллионов фунтов "Астон Вилле" за их 23-летнего нападающего Джейкоба Рэмзи.

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В связи с недавним повреждением Нико Уильямса, "Арсенал" нашел новый альтернативный вариант в виде 23-летнего игрока "Астон Виллы" Джейкоба Рэмзи. По информации издания, "Арсенал" и "Тоттенхэм" готовы поспорить за талантливого нападающего летом 2025 года.

Джейкоб Рэмзи поражает своей игрой под руководством Унаи Эмери. 23-летний игрок выходил в старте в последних пяти матчах до того, как получил незначительное повреждение в игре с мюнхенской "Баварией".