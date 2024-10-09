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Сеск Фабрегас об игре Палмера: Когда у него мяч, кажется, что все замедляется и в его глазах все становится очень четким
Испанец в восторге от выступлений англичанина
Getty Images/Global Images Ukraine
В прошлом сезоне Коул Палмер был едва ли не единственным светлым пятном в "Челси", который провально завершил тот розыгрыш. 22-летний атакующий полузащитник продолжил демонстрировать свою великолепную игру в нынешней кампании и стал настоящим лидером лондонцев. Бывший игрок "синих" Сеск Фабрегас поделился своими впечатлениями от выступлений Коула Палмера.
"Когда у него мяч, кажется, что все замедляется, и в его глазах все становится очень четким. Он способен отдать любой пас под любым углом поля. Я думаю, что это возможно, когда игрок настолько особенный, чтобы создать вокруг себя команду. Справедливо будет сказать, что это может быть правильным решением, даже если как тренеры мы ненавидим говорить такие вещи. В общем мы хотим защитить команду и коллектив, но когда у вас есть кто-то настолько хороший и с таким влиянием на поле, команда сама это видит и хочет, чтобы Палмер получал мяч как можно чаще", - цитирует BBC Сеска Фабрегаса.
Добавим, что в этом сезоне Коул Палмер провел 9 матчей, где отметился 6 голами и 5 ассистами.
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