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Манчестер Сити определил следующую трансферную цель стоимостью 75 миллионов евро

Англия

Клуб ищет замену для звездного игрока

Манчестер Сити определил следующую трансферную цель стоимостью 75 миллионов евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Известно, что "Манчестер Сити" рассматривает вратаря "Порту" Диогу Кошту как потенциальную замену для бразильского голкипера Эдерсона, если тот все же решит покинуть клуб.

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Пеп Гвардиола высоко оценивает талант Диогу Кошты, поэтому хотел бы привести его в "Сити", если Эдерсон уйдет, поскольку 31-летний игрок с лета привлекает внимание клубов Саудовской Аравии.

"Порту" установил ценник в размере 75 миллионов евро на своего 25-летнего вратаря Диогу Кошту, что несколько больше, чем ожидали в "Манчестер Сити". "Горожане" оценивают Кошту примерно в 45-50 миллионов евро, и это расхождение говорит о том, что любые переговоры о трансфере могут быть сложными.

Ранее 25-летний португальский вратарь уже привлекал внимание таких клубов АПЛ, как "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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