Манчестер Сити определил следующую трансферную цель стоимостью 75 миллионов евро

Известно, что "Манчестер Сити" рассматривает вратаря "Порту" Диогу Кошту как потенциальную замену для бразильского голкипера Эдерсона, если тот все же решит покинуть клуб.

Читайте также Летом 2025 года Манчестер Сити прощается с 31-летним бразильцем

Пеп Гвардиола высоко оценивает талант Диогу Кошты, поэтому хотел бы привести его в "Сити", если Эдерсон уйдет, поскольку 31-летний игрок с лета привлекает внимание клубов Саудовской Аравии.

"Порту" установил ценник в размере 75 миллионов евро на своего 25-летнего вратаря Диогу Кошту, что несколько больше, чем ожидали в "Манчестер Сити". "Горожане" оценивают Кошту примерно в 45-50 миллионов евро, и это расхождение говорит о том, что любые переговоры о трансфере могут быть сложными.

Ранее 25-летний португальский вратарь уже привлекал внимание таких клубов АПЛ, как "Манчестер Юнайтед" и "Челси".