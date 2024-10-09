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Алан Ширер назвал одного из лидеров Арсенала следующим капитаном сборной Англии

Англия

Лидер канониров получил признание

Алан Ширер назвал одного из лидеров Арсенала следующим капитаном сборной Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер высказался о Букайо Сака. Легендарный нападающий считает, что 23-летний талантливый вингер в будущем может стать капитаном сборной Англии.

"Я не удивлюсь, если в будущем мы увидим Сака в роли капитана сборной Англии. Он уже был капитаном "Арсенала". На мой взгляд, он обладает всеми необходимыми лидерскими качествами, чтобы быть капитаном Англии".

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Легендарный нападающий уверен, что Сака способен прийти на помощь команде в критический момент.

"Букайо невероятен во всем, что он делает. Против него играют жестко в каждой игре, соперники постоянно пытаются сбить его, а он просто выходит на поле и играет с невероятной стабильностью".

Отметим, что на данный момент Букайо Сака является лучшим ассистентом среди всех игроков топ-5 лиг Европы, имея в своем активе 7 голевых передач в 7 матчах чемпионата Англии.

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Англия Арсенал (Лондон) Алан Ширер Букайо Сака
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Источник:
OneFootball
Опубликовал: Андрей Журба
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