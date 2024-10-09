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Алан Ширер назвал одного из лидеров Арсенала следующим капитаном сборной Англии
Лидер канониров получил признание
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер высказался о Букайо Сака. Легендарный нападающий считает, что 23-летний талантливый вингер в будущем может стать капитаном сборной Англии.
"Я не удивлюсь, если в будущем мы увидим Сака в роли капитана сборной Англии. Он уже был капитаном "Арсенала". На мой взгляд, он обладает всеми необходимыми лидерскими качествами, чтобы быть капитаном Англии".
Легендарный нападающий уверен, что Сака способен прийти на помощь команде в критический момент.
"Букайо невероятен во всем, что он делает. Против него играют жестко в каждой игре, соперники постоянно пытаются сбить его, а он просто выходит на поле и играет с невероятной стабильностью".
Отметим, что на данный момент Букайо Сака является лучшим ассистентом среди всех игроков топ-5 лиг Европы, имея в своем активе 7 голевых передач в 7 матчах чемпионата Англии.
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