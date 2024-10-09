Манчестер Юнайтед решил судьбу Тен Хага

"Манчестер Юнайтед" вероятнее всего сохранит действующего тренера Эрика Тен Хага, несмотря на результаты клуба в турнирах.

Источник сообщает, что тренер осознаёт ситуацию и готов исправить её.

Менеджер понимает, что ситуация в "Манчестер Юнайтед" на данный момент не соответствует тому уровню, на котором она должна быть, и источники, близкие к нему, полагают, что он способен переломить ситуацию, - написали в источнике.

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В данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ с 7 очками. Руководство клуба давало тренеру 2 матча (против "Порту" в Лиге Европы и "Астон Виллы" в АПЛ) для исправления положения – клуб в обоих сыграл вничью.

Следующий матч у английской команды – домашний против "Брентфорда", в котором играет украинец Егор Ярмолюк.