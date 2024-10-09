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Агенты нападающего РБ Лейпцига начали переговоры с клубами АПЛ о возможном трансфере
Один из клубов имеет преимущество
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Агенты 21-летнего нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко провели встречу с представителями клубов АПЛ. Среди заинтересованных в игроке команд называют "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".
Считается, что после предварительных переговоров «канониры» имеют преимущество над клубом из Манчестера в борьбе за талантливого нападающего «Лейпцига» и сборной Словении. «Арсеналу» нужен лучший нападающий, чтобы улучшить свою команду, а Шешко выглядит абсолютно идеальным вариантом, чтобы интегрироваться в уже сформированную команду, которая борется за большие награды.
Напомним, что летом этого года Беньямин Шешко решил остаться в Германии, продлив контракт с «РБ Лейпциг» до июня 2029 года.
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