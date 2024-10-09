Новичок Арсенала - о плотном футбольном календаре: Его уже не исправить, поэтому мы должны заботиться о себе сами

Центральный полузащитник "Арсенала" Микель Мерино высказался о плотном футбольном календаре.

"Много говорят о травмах и количестве игр, и в профсоюзе мы все имеем очень похожее мнение. Я люблю играть в футбол, но когда ты делаешь это так часто, наступает момент, когда твое тело не успевает за головой, и именно это опасно.

Но календарь уже не исправить, поэтому мы должны заботиться о себе сами", - сказал игрок.