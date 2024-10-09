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Новичок Арсенала - о плотном футбольном календаре: Его уже не исправить, поэтому мы должны заботиться о себе сами

Англия

Мерино поделился своими мыслями

Новичок Арсенала - о плотном футбольном календаре: Его уже не исправить, поэтому мы должны заботиться о себе сами

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный полузащитник "Арсенала" Микель Мерино высказался о плотном футбольном календаре.

"Много говорят о травмах и количестве игр, и в профсоюзе мы все имеем очень похожее мнение. Я люблю играть в футбол, но когда ты делаешь это так часто, наступает момент, когда твое тело не успевает за головой, и именно это опасно.

Но календарь уже не исправить, поэтому мы должны заботиться о себе сами", - сказал игрок.

Напомним, Мерино перешел в "Арсенал" этим летом из "Реал Сосьедад" за 32 млн евро без учета бонусов.

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Микель Мерино Арсенал
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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