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Новичок Арсенала - о плотном футбольном календаре: Его уже не исправить, поэтому мы должны заботиться о себе сами
Мерино поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный полузащитник "Арсенала" Микель Мерино высказался о плотном футбольном календаре.
"Много говорят о травмах и количестве игр, и в профсоюзе мы все имеем очень похожее мнение. Я люблю играть в футбол, но когда ты делаешь это так часто, наступает момент, когда твое тело не успевает за головой, и именно это опасно.
Но календарь уже не исправить, поэтому мы должны заботиться о себе сами", - сказал игрок.
Напомним, Мерино перешел в "Арсенал" этим летом из "Реал Сосьедад" за 32 млн евро без учета бонусов.
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