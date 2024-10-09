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Букайо Сака - об Арсенале: Я вижу клуб, который развивается во всех направлениях

Англия

Лидер Арсенала доволен положением дел в клубе

Букайо Сака - об Арсенале: Я вижу клуб, который развивается во всех направлениях

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Букайо Сака, которому недавно исполнилось 23 года, уже давно стал важной частью команды Микеля Артеты. Сейчас он является одним из лидеров клуба, который продолжает свое логическое развитие на пути к достижению важных титулов.

"Я вижу, как мой клуб развивается не только на поле, но и за его пределами", — говорит Букайо. "Приятно замечать те вещи, которые делают люди, погруженные в этот процесс. Многое из этого сделано очень круто".

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Букайо прошел тернистый путь из академии «Арсенала» до статуса капитана команды.

"Это трудно передать словами. Это удивительное ощущение, когда ты выводишь своих партнеров по команде на поле заполненного "Эмирейтс" в матче Лиги чемпионов".

Также Сака отмечает, какие замечательные игроки его окружают в команде, рассказывая о Хавертце.

"Я всегда считал Кая невероятным игроком. Каждый игрок нашей команды считает так же. Мы очень рады, что он демонстрирует высокий уровень уверенности на поле, забивая почти в каждом матче. Думаю, в этом сезоне он забьет много голов".

В текущем сезона АПЛ Букайо Сака отдал семь голевых передач в семи матчах, три из этих ассистов были адресованы Каю Гаверцу.

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Арсенал (Лондон) Кай Хавертц Букайо Сака
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Источник:
CBS Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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