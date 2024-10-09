Букайо Сака - об Арсенале: Я вижу клуб, который развивается во всех направлениях

Букайо Сака, которому недавно исполнилось 23 года, уже давно стал важной частью команды Микеля Артеты. Сейчас он является одним из лидеров клуба, который продолжает свое логическое развитие на пути к достижению важных титулов.

"Я вижу, как мой клуб развивается не только на поле, но и за его пределами", — говорит Букайо. "Приятно замечать те вещи, которые делают люди, погруженные в этот процесс. Многое из этого сделано очень круто".

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Букайо прошел тернистый путь из академии «Арсенала» до статуса капитана команды.

"Это трудно передать словами. Это удивительное ощущение, когда ты выводишь своих партнеров по команде на поле заполненного "Эмирейтс" в матче Лиги чемпионов".

Также Сака отмечает, какие замечательные игроки его окружают в команде, рассказывая о Хавертце.

"Я всегда считал Кая невероятным игроком. Каждый игрок нашей команды считает так же. Мы очень рады, что он демонстрирует высокий уровень уверенности на поле, забивая почти в каждом матче. Думаю, в этом сезоне он забьет много голов".

В текущем сезона АПЛ Букайо Сака отдал семь голевых передач в семи матчах, три из этих ассистов были адресованы Каю Гаверцу.