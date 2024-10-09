Генеральный директор Ювентуса - о контракте с Погба: Мы ведем переговоры с игроком

Генеральный директор "Ювентуса" Маурицио Сканавино высказался о контракте клуба с Полем Погба.

"Я могу подтвердить, что мы ведем переговоры с Погба и его лагерем, чтобы найти решение", - сказал генеральный директор "Юве“.

Как пишет Фабрицио Романо, француз, у которого контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года, все-таки покинет туринский клуб и станет свободным агентом.

Напомним, что 7 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что срок дисквалификации Погба сокращен с 4 лет до 18 месяцев.