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Генеральный директор Ювентуса - о контракте с Погба: Мы ведем переговоры с игроком

Англия

Поль, вероятно, станет свободным агентом

Генеральный директор Ювентуса - о контракте с Погба: Мы ведем переговоры с игроком

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор "Ювентуса" Маурицио Сканавино высказался о контракте клуба с Полем Погба.

"Я могу подтвердить, что мы ведем переговоры с Погба и его лагерем, чтобы найти решение", - сказал генеральный директор "Юве“.

Как пишет Фабрицио Романо, француз, у которого контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года, все-таки покинет туринский клуб и станет свободным агентом.

Напомним, что 7 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что срок дисквалификации Погба сокращен с 4 лет до 18 месяцев.

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Ювентус (Турин) Поль Погба
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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