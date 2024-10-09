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Генеральный директор Ювентуса - о контракте с Погба: Мы ведем переговоры с игроком
Поль, вероятно, станет свободным агентом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор "Ювентуса" Маурицио Сканавино высказался о контракте клуба с Полем Погба.
"Я могу подтвердить, что мы ведем переговоры с Погба и его лагерем, чтобы найти решение", - сказал генеральный директор "Юве“.
Как пишет Фабрицио Романо, француз, у которого контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года, все-таки покинет туринский клуб и станет свободным агентом.
Напомним, что 7 октября Спортивный арбитражный суд (CAS)
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