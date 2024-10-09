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Ливерпуль объявил гол месяца. Его забил игрок резерва
Это пока что единый гол игрока за "Ливерпуль"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" объявил лучший гол сентября по версии болельщиков. Им стал гол Дарвина Нуньеса в ворота "Борнмута". Уругваец забил на 37 минуте после передачи Мохамеда Салаха.
В рейтинг ТОП-5 голов месяца вошли гол Коди Гакпо в ворота "Вест Хэма" в Кубке Лиги, два гола Луиса Диаса в матче против "Борнмута", которые колумбиец забил за 2 минуты и гол Доминика Собослаи в ворота "Милана" в Лиге чемпионов.
Клуб представил лучшие голы сентября:
"Ливерпуль" сейчас занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. После международного перерыва команда Арне Слота встретится с "Челси" на домашнем поле.
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