Ливерпуль объявил гол месяца. Его забил игрок резерва

"Ливерпуль" объявил лучший гол сентября по версии болельщиков. Им стал гол Дарвина Нуньеса в ворота "Борнмута". Уругваец забил на 37 минуте после передачи Мохамеда Салаха.

В рейтинг ТОП-5 голов месяца вошли гол Коди Гакпо в ворота "Вест Хэма" в Кубке Лиги, два гола Луиса Диаса в матче против "Борнмута", которые колумбиец забил за 2 минуты и гол Доминика Собослаи в ворота "Милана" в Лиге чемпионов.

Клуб представил лучшие голы сентября:

"Ливерпуль" сейчас занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. После международного перерыва команда Арне Слота встретится с "Челси" на домашнем поле.