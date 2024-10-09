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Челси может вернуться к своей трансферной цели уже зимой

Англия
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Продолжение трансферной саги

Челси может вернуться к своей трансферной цели уже зимой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" все еще рассматривает возможность подписания Виктора Осимхена. Клуб может вернуться к идее подписания этого игрока уже зимой, поскольку нападающий остается для "синих" главной трансферной целью.

Читайте такжеОсимхен: Я стою более 100 миллионов евро

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен, который сейчас играет в аренде за турецкий "Галатасарай", все еще может присоединиться к "Челси". На этот раз трансфер может состояться уже в январское трансферное окно. Однако на этот раз сумма трансфера будет значительно ниже, чем отмечалось ранее. Ожидается, что "Наполи" может продать своего форварда примерно за 80 миллионов евро.

Напомним, что ранее также сообщалось об интересе к Виктору Осимхена со стороны "Ювентуса".

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Галатасарай (Стамбул) Челси (Лондон) Виктор Осимхен
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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