Саудовские клубы готовы еще раз попробовать подписать звезду Арсенала

Известно, что клубы в Саудовской Аравии рассматривают возможность подписать звездного полузащитника "Арсенала" в качестве свободного агента летом следующего года.

32-летний полузащитник "Арсенала" Жоржиньо снова привлекает внимание клубов из Саудовской Аравии. Летом он продлил контракт с лондонским клубом, который заканчивается по завершении этого сезона, поэтому после неудачной попытки заманить игрока в страны арабского мира в прошлое трансферное окно, они снова попытаются вернуться к кандидатуре чемпиона Европы 2020 года в составе сборной Италии.

Качество игры и опыт Жоржиньо делают его важной фигурой в команде Микеля Артеты, но он получает еще меньше игрового времени в этом сезоне, чем в прошлом. Это может заставить его покинуть его клуб в поиске постоянной игровой практики.

Также недавно появлялась информация о том, что "канониры" отклонили предложение со стороны клуба Саудовской Аравии по Леандро Троссарду летом этого года, но разница с ситуацией Жоржиньо заключается в том, что он является неприкосновенным игроком команды Микеля Артеты.