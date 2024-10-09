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Саудовские клубы готовы еще раз попробовать подписать звезду Арсенала

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Летом трансфер сорвался

Саудовские клубы готовы еще раз попробовать подписать звезду Арсенала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известно, что клубы в Саудовской Аравии рассматривают возможность подписать звездного полузащитника "Арсенала" в качестве свободного агента летом следующего года.

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32-летний полузащитник "Арсенала" Жоржиньо снова привлекает внимание клубов из Саудовской Аравии. Летом он продлил контракт с лондонским клубом, который заканчивается по завершении этого сезона, поэтому после неудачной попытки заманить игрока в страны арабского мира в прошлое трансферное окно, они снова попытаются вернуться к кандидатуре чемпиона Европы 2020 года в составе сборной Италии.

Качество игры и опыт Жоржиньо делают его важной фигурой в команде Микеля Артеты, но он получает еще меньше игрового времени в этом сезоне, чем в прошлом. Это может заставить его покинуть его клуб в поиске постоянной игровой практики.

Также недавно появлялась информация о том, что "канониры" отклонили предложение со стороны клуба Саудовской Аравии по Леандро Троссарду летом этого года, но разница с ситуацией Жоржиньо заключается в том, что он является неприкосновенным игроком команды Микеля Артеты.

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Арсенал (Лондон) Жоржиньо
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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