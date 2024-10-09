Холанд - о броске мяча в Габриэля: Я мало о чем жалею в жизни

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд бросил мячом в голову центральному защитнику "Арсенала" Габриэлю во время матча 5-го тура АПЛ.

Сам Холанд заявил, что не жалеет о своих действиях и не собирается извиняться перед игроком "канониров".