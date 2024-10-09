  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Холанд - о броске мяча в Габриэля: Я мало о чем жалею в жизни
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Холанд - о броске мяча в Габриэля: Я мало о чем жалею в жизни

Англия
Обновлено

Игрок прокомментировал конфликт в матче с Арсеналом

Холанд - о броске мяча в Габриэля: Я мало о чем жалею в жизни

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд бросил мячом в голову центральному защитнику "Арсенала" Габриэлю во время матча 5-го тура АПЛ.

Сам Холанд заявил, что не жалеет о своих действиях и не собирается извиняться перед игроком "канониров".

"Я мало о чем жалею в жизни. В той игре все произошло на эмоциях. Что происходит на поле - остается на поле. Так оно и есть", - сказал Эрлинг.

Читайте такжеГабриэл: Холанд бросил мне мяч в голову? В футболе естественно совершать провокационные действия

По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед построили стену на базе. Зачем?
yellow-arrow
Саудовские клубы готовы еще раз попробовать подписать звезду Арсенала
yellow-arrow
Челси может вернуться к своей трансферной цели уже зимой
Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Габриэль Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Мirror
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости