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Холанд - о броске мяча в Габриэля: Я мало о чем жалею в жизни
Игрок прокомментировал конфликт в матче с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд бросил мячом в голову центральному защитнику "Арсенала" Габриэлю во время матча 5-го тура АПЛ.
Сам Холанд заявил, что не жалеет о своих действиях и не собирается извиняться перед игроком "канониров".
"Я мало о чем жалею в жизни. В той игре все произошло на эмоциях. Что происходит на поле - остается на поле. Так оно и есть", - сказал Эрлинг.
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Источник:Мirror
Опубликовал: Екатерина Власова
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