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Манчестер Юнайтед построили стену на базе. Зачем?
Персонал не согласен с таким решением клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг попросил руководство клуба построить стену для сохранения тренировок в секретности.
Сооружение обошлось клубу в 200 тыс фунтов. При этом персонал не понимает, зачем такие расходы на фоне сокращения штата.
Штат персонала команды сократился на 250 человек из-за жёстких мер по сокращению расходов с тех пор, как новые акционеры - сэр Джим Рэтклифф и сэр Дэйв Брейлсфорд - стали управлять клубом.
По словам издания, команда не в первый раз сталкивается со странными требованиями тренеров. К примеру, Луи Ван Гал в 2015 году попросил построить на базе ветрозащитные устройства.
Ветер не всегда друг игроков, - аргументировал решение Ван Гал.
"Манчестер Юнайтед" сейчас занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ и набрал 8 очков, побив прошлый антирекорд Тен Хага – 9 очков.
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