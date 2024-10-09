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АПЛ выяснила имена наиболее результативных игроков с начала прошлого сезона
На первом месте не Холанд
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-Лига подсчитала количество голов и ассистов игроков с начала прошлого сезона.
Лидером стал игрок "Челси" Коул Палмер. У него 28 голов и 16 ассистов в турнире. По системе "гол+пас" это 44 балла.
На втором месте расположился нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Он забил 37 голов в прошлом и нынешнем сезоне, но отдал лишь 5 ассистов.
Также в пятёрке лидеров расположились нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс, вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах и вингер "Арсенала" Букайо Сака.
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В таблице присутствует ещё нападающий "Челси" Николас Джексон и нападающий "Арсенала" Кай Хаверц.
В данный момент Эрлинг Холанд – лучший голеадор лиги. В его активе 10 голов. Вслед за ними с 6 голами идут Брайан Мбемо из "Брентфорда" и Коул Палмер.
Лучший ассистент – Букайо Сака с 7 передачами. На втором месте – Палмер с пятью ассистами. Замыкают ТОП-3 Уилфред Ндиди из "Лестера" и Мохамед Салах. В их активе по 4 передачи.
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