АПЛ выяснила наиболее результативных игроков с начала прошлого сезона

Английская Премьер-Лига подсчитала количество голов и ассистов игроков с начала прошлого сезона.

Лидером стал игрок "Челси" Коул Палмер. У него 28 голов и 16 ассистов в турнире. По системе "гол+пас" это 44 балла.

На втором месте расположился нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холланд. Он забил 37 голов в прошлом и нынешнем сезоне, но отдал лишь 5 ассистов.

Также в пятёрке лидеров расположились нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс, вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах и вингер "Арсенала" Букайо Сака.

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В таблице присутствует ещё нападающий "Челси" Николас Джексон и нападающий "Арсенала" Кай Хаверц.

В данный момент Эрлинг Холланд – лучший голеадор лиги. В его активе 10 голов. Вслед за ними с 6 голами идут Брайан Мбемо из "Брентфорда" и Коул Палмер.

Лучший ассистент – Букайо Сака с 7 передачами. На втором месте – Палмер с пятью ассистами. Замыкают ТОП-3 Уилфред Ндиди из "Лестера" и Мохамед Салах. В их активе по 4 передачи.