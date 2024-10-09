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Манчестер Юнайтед подготовил предложение по игроку ПСЖ

Англия

Это усиление атаки клуба

Манчестер Юнайтед подготовил предложение по игроку ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник пишет, что "Манчестер Юнайтед" подготовил крупное предложение в размере 70 млн евро за нападающего ПСЖ Коло Муани.

Согласно источнику, "Манчестер Юнайтед" нацелился на Коло Муани и готов "приложить все усилия", чтобы попытаться привести его на "Олд Траффорд" в 2025 году.

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ПСЖ разочаровался в игроке из-за неоправданных ожиданий и готов выслушать предложения по его покупке. Неизвестно, когда английский клуб планирует купить игрока – зимой или летом.

Нападающий Коло Муани в нынешнем сезоне в 7 играх "Лиги 1" за ПСЖ забил 2 гола. Игрок перешёл во французский клуб из немецкого "Айнтрахта" за 95 млн евро.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Владислав Прийменко
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