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Манчестер Юнайтед подготовил предложение по игроку ПСЖ
Это усиление атаки клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Источник пишет, что "Манчестер Юнайтед" подготовил крупное предложение в размере 70 млн евро за нападающего ПСЖ Коло Муани.
Согласно источнику, "Манчестер Юнайтед" нацелился на Коло Муани и готов "приложить все усилия", чтобы попытаться привести его на "Олд Траффорд" в 2025 году.
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ПСЖ разочаровался в игроке из-за неоправданных ожиданий и готов выслушать предложения по его покупке. Неизвестно, когда английский клуб планирует купить игрока – зимой или летом.
Нападающий Коло Муани в нынешнем сезоне в 7 играх "Лиги 1" за ПСЖ забил 2 гола. Игрок перешёл во французский клуб из немецкого "Айнтрахта" за 95 млн евро.
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