  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Собослаи: Хочу победить в Лиге чемпионов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Собослаи: Хочу победить в Лиге чемпионов

Англия
Обновлено

Доминик рассказал о своих амбициях

Собослаи: Хочу победить в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Доминик Собослаи, полузащитник "Ливерпуля", поделился амбициозными планами на будущее.

"Когда я был ребенком, я хотел выйти на поле и услышать гимн Лиги чемпионов. Затем мне хотелось забить. Я планировал попасть в национальную сборную, а позже стать ее капитаном. Я это все сделал.

Сейчас я играю в АПЛ и хочу выиграть этот трофей с "Ливерпулем". И самое главное - победить в Лиге чемпионов. Значит, у меня большие цели, но они реалистичны", - сказал игрок.

Доминик в текущем сезоне сыграл 9 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

По теме
yellow-arrow
Трент Александер-Арнольд: Есть вероятность, что я больше никогда не выиграю трофей в своей карьере
yellow-arrow
Реал не ведёт переговоров с игроком Ливерпуля – Фабрицио Романо
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед подготовил предложение по игроку ПСЖ
Лига чемпионов Ливерпуль Доминик Собослаи
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости