Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Собослаи: Хочу победить в Лиге чемпионов
Доминик рассказал о своих амбициях
Getty Images/Global Images Ukraine
Доминик Собослаи, полузащитник "Ливерпуля", поделился амбициозными планами на будущее.
"Когда я был ребенком, я хотел выйти на поле и услышать гимн Лиги чемпионов. Затем мне хотелось забить. Я планировал попасть в национальную сборную, а позже стать ее капитаном. Я это все сделал.
Сейчас я играю в АПЛ и хочу выиграть этот трофей с "Ливерпулем". И самое главное - победить в Лиге чемпионов. Значит, у меня большие цели, но они реалистичны", - сказал игрок.
Доминик в текущем сезоне сыграл 9 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
Популярное сейчас
- Экс-нападающий Динамо рассказал, как на нем заработали миллион за два дня
- Евгений Селезнев ведет переговоры с клубом Первой лиги. Известно, какую должность может занять
- ВСУ ударили по складу с боеприпасами КНДР и авиабомбами - ЦПД
- Пиццерия Domino's Pizza высмеяла тренера Манчестер Юнайтед
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу