Собослаи: Хочу победить в Лиге чемпионов

Доминик Собослаи, полузащитник "Ливерпуля", поделился амбициозными планами на будущее.

"Когда я был ребенком, я хотел выйти на поле и услышать гимн Лиги чемпионов. Затем мне хотелось забить. Я планировал попасть в национальную сборную, а позже стать ее капитаном. Я это все сделал.

Сейчас я играю в АПЛ и хочу выиграть этот трофей с "Ливерпулем". И самое главное - победить в Лиге чемпионов. Значит, у меня большие цели, но они реалистичны", - сказал игрок.