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Реал не ведёт переговоров с игроком Ливерпуля – Фабрицио Романо
Для защитника в приоритете контракт с Ливерпулем
Planet Football
Фабрицио Романо сообщил, что защитник "Ливерпуля" остаётся в списке "королевского клуба". Но в данный момент с ним и ещё двумя игроками ведутся переговоры о продлении контракта.
Трент Александер-Арнольд остаётся в списке "Реал Мадрида", и мы также ждём важных новостей о его потенциальном новом контракте с "Ливерпулем" вместе с одноклубниками Мохамедом Салахом и Вирджилом ван Дейком, - сообщил Фабрицио Романо.
Инсайдер также заявил, что никаких переговоров Трента с "Реал Мадридом" не проводилось.
Я продолжаю получать много вопросов, в частности, об Александере-Арнольде, и "Реал Мадрид" по-прежнему следит за ситуацией. "Реал Мадрид" очень хорошо информирован, но никаких переговоров пока не ведётся, потому что приоритетом игрока является обсуждение с "Ливерпулем", - сообщил инсайдер.
Романо сообщил, что ведутся переговоры с тремя игроками, чей контракт заканчивается в 2025 году.
Все три игрока ведут переговоры с "Ливерпулем", обсуждают с "Ливерпулем", так что давайте подождём и посмотрим, как пойдут эти переговоры. Дело не только в зарплате, но и в сроке контракта, а также в проекте и направлении, в котором движется "Ливерпуль". Всё это будет обсуждаться, так что нам придётся подождать и посмотреть, как всё сложится, - сообщил инсайдер.
"Ливерпуль" уже продлил контракты с защитниками Конате и Квансой. Прошлые соглашения игроков с клубом действовали до 2026 года.
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