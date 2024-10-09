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Трент Александер-Арнольд: Есть вероятность, что я больше никогда не выиграю трофей в своей карьере

Англия

Футболист дал интервью ITV Sport

Трент Александер-Арнольд: Есть вероятность, что я больше никогда не выиграю трофей в своей карьере

Planet Football

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Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд поделился мыслями о своем будущем.

"Есть вероятность, что я больше никогда не выиграю трофей в своей карьере. А есть шанс, что выиграю еще много-много. Ты узнаешь об этом лишь на следующее утро после того, как уйдешь на пенсию. Вы будете смотреть в зеркало и будете чувствовать либо огромную грусть, либо удовлетворение от достигнутого.

Но пока что я могу сказать, что каждый день отдаю все усилия, чтобы стать лучше. Я всегда старался помочь команде, чтобы мы побеждали как можно чаще. Тот потенциал, о котором мне все говорили в детстве, я реализовал. Именно поэтому я горжусь собой", - сказал футболист.

Трент выступает за основную команду "Ливерпуля" с 2016 года. За это время футболист сыграл 319 матчей, забил 19 голов и отдал 83 ассиста.

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Источник:
ITV Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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