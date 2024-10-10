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Слот побил рекорд Ливерпуля, который был установлен в 1890-х годах
Многообещающее начало от специалиста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 7-м туре АПЛ мерсисайдцы одержали победу над "Кристал Пелес" со счетом 1:0. Для "красных" это был уже девятый выигрыш на старте сезона. Единственное поражение команда потерпела от "Ноттингема" (0:1) в сентябре.
Арне Слот стал первым главным тренером в истории "Ливерпуля", который начал работу в клубе с 9 побед в 10 матчах, пишет Squawka.
Слот превзошел достижение Уильяма Барклая, стартовавшего с 8 побед в 10 поединках. Он был первым тренером в истории "красных" и возглавлял коллектив с 1892 по 1896 год.
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