Ньюкасл может выставить на продажу своего нападающего в зимнее трансферное окно

Каллум Уилсон не сыграл ни одной игры в этом сезоне из-за травмы спины и следующим летом у него заканчивается контракт с "сороками". Возможности Эдди Хау в последнее время ограничены из-за травм 32-летнего игрока и Александра Исака, поэтому 46-летний менеджер хочет привлечь нового нападающего, чтобы расширить свои возможности.

Сообщается, что "Ньюкасл" может продать Каллума Уилсона в январе, чтобы облегчить подписание нового форварда. В последнее время "сороки" полагаются на Энтони Гордона, который играет на позиции нападающего из-за нехватки доступных вариантов. По данным transfermarkt, стоимость Каллума Уилсона составляет 13 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне 32-летний англичанин провел 26 матчей, где отметился 10 голами и результативной передачей.