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Ньюкасл может выставить на продажу своего нападающего в зимнее трансферное окно
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Каллум Уилсон не сыграл ни одной игры в этом сезоне из-за травмы спины и следующим летом у него заканчивается контракт с "сороками". Возможности Эдди Хау в последнее время ограничены из-за травм 32-летнего игрока и Александра Исака, поэтому 46-летний менеджер хочет привлечь нового нападающего, чтобы расширить свои возможности.
Сообщается, что "Ньюкасл" может продать Каллума Уилсона в январе, чтобы облегчить подписание нового форварда. В последнее время "сороки" полагаются на Энтони Гордона, который играет на позиции нападающего из-за нехватки доступных вариантов. По данным transfermarkt, стоимость Каллума Уилсона составляет 13 млн евро.
Добавим, что в прошлом сезоне 32-летний англичанин провел 26 матчей, где отметился 10 голами и результативной передачей.
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