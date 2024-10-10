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Арсенал и Манчестер Сити в январе будут вести борьбу за игрока сборной Италии

Англия

Полузащитник оценивается в 50 миллионов евро

Арсенал и Манчестер Сити в январе будут вести борьбу за игрока сборной Италии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" и "Манчестер Сити" планируют трансфер талантливого полузащитника сборной Италии и "Торино" 23-летнего Самуэле Риччи. Оба клуба готовы сделать первое предложение по игроку уже в январе.

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Игрок сборной Италии поразил своей игрой Серию А, поэтому "Торино" ожидает предложения в размере 50 миллионов евро, как только трансферное окно снова откроется в январе. Особенно заинтересованы в молодом таланте клубы АПЛ.

Как известно, "Ман Сити" имеет проблемы в полузащите после того, как Родри получил серьезную травму. Клуб, несомненно, начал искать замену, поскольку испанец вылетел до конца сезона. Риччи выглядит идеальной альтернативой на этой позиции.

"Арсенал", вероятно, предложит 23-летнему Риччи долгосрочную роль ключевого игрока, поскольку Микелю Артете нужна замена для Жоржиньо и Томаса Парти, контракты которых истекают летом этого года.

Самуэле Риччи является воспитанником итальянского футбола. В этом сезоне он провел 9 матчей за "Торино" во всех турнирах и получил свой первый вызов в сборную Италии в сентябре.

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Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Торино
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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