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Манчестер Юнайтед планирует подписать левого защитника Челси

Англия

В МЮ определились с главной целью на январь

Манчестер Юнайтед планирует подписать левого защитника Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" планирует подписать левого защитника "Челси" Бена Чилвелла в январе. Также "МЮ" рассматривает возможность приобретения 22-летнего правого защитника "РБ Зальцбург" Амара Дедича в зимнее трансферное окно, как сообщает издание TEAMtalk.

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Бен Чилвелл на данный момент является главной целью "Манчестер Юнайтед" на позицию левого защитника. Англичанин не входит в планы Энцо Марески в "Челси, поэтому он, вероятно, покинет "синих" уже в январе.

В этом сезоне Бен Чилвелл не провел ни одного матча в АПЛ, сыграв лишь 45 минут в матче против "Барроу" в 1/16 финала Кубка английской лиги.

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Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
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