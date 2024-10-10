Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед планирует подписать левого защитника Челси
В МЮ определились с главной целью на январь
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" планирует подписать левого защитника "Челси" Бена Чилвелла в январе. Также "МЮ" рассматривает возможность приобретения 22-летнего правого защитника "РБ Зальцбург" Амара Дедича в зимнее трансферное окно, как сообщает издание TEAMtalk.
Бен Чилвелл на данный момент является главной целью "Манчестер Юнайтед" на позицию левого защитника. Англичанин не входит в планы Энцо Марески в "Челси, поэтому он, вероятно, покинет "синих" уже в январе.
В этом сезоне Бен Чилвелл не провел ни одного матча в АПЛ, сыграв лишь 45 минут в матче против "Барроу" в 1/16 финала Кубка английской лиги.
Популярное сейчас
- "Поздравляю Де Росси, который очень хотел его заполучить". Итальянский тренер предсказал, сколько голов забьёт Довбик за сезон
- Девушку-арбитра и инспектора ФИФА отстранили после появления их видео 18+
- Сабо: В Челси увидели, что Мудрик – игрок среднего уровня. Михаила не учили защищаться. Это беда наших футболистов
- Легенда Манчестер Юнайтед назвал идеального преемника Эрика тен Хага
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу