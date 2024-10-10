"Манчестер Юнайтед" планирует подписать левого защитника "Челси" Бена Чилвелла в январе. Также "МЮ" рассматривает возможность приобретения 22-летнего правого защитника "РБ Зальцбург" Амара Дедича в зимнее трансферное окно, как сообщает издание TEAMtalk.

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Бен Чилвелл на данный момент является главной целью "Манчестер Юнайтед" на позицию левого защитника. Англичанин не входит в планы Энцо Марески в "Челси, поэтому он, вероятно, покинет "синих" уже в январе.

В этом сезоне Бен Чилвелл не провел ни одного матча в АПЛ, сыграв лишь 45 минут в матче против "Барроу" в 1/16 финала Кубка английской лиги.