Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок МЮ выбыл на несколько месяцев из-за проблем с сердцем
Лазарет красных дьяволов пополняется
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нуссаир Мазрауи летом перешел в "МЮ" из мюнхенской "Баварии" за 15 млн евро. Эрик тен Хаг уже работал с Мазрауи ранее. До сих пор 26-летний футболист начинал каждую игру в АПЛ и Лиге Европы в стартовом составе. Однако недавно он был заменен в перерыве матча против "Астон Виллы", и, как выяснилось, причиной стали серьезные проблемы со здоровьем.
Как сообщает Николо Скира, у марокканца диагностировали аритмию сердца. "Красные дьяволы" не собираются рисковать, и Мазрауи ждет длительный перерыв в игре. Футболист не выйдет на поле как минимум два месяца. Это уже четвертая потеря "Манчестер Юнайтед" в этой кампании в обороне: ранее травмы получили Лени Йоро, Люк Шоу и Тайрелл Маласиа.
Добавим, что Нуссаир Мазрауи в этом сезоне провел 10 матчей и отметился одной результативной передачей.
Популярное сейчас
- Ушел из жизни менеджер сборных Украины
- Девушку-арбитра и инспектора ФИФА отстранили после появления их видео 18+
- Сабо: В Челси увидели, что Мудрик – игрок среднего уровня. Михаила не учили защищаться. Это беда наших футболистов
- Манчестер Юнайтед решил судьбу Тен Хага
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу