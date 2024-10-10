Игрок МЮ выбыл на несколько месяцев из-за проблем с сердцем

Нуссаир Мазрауи летом перешел в "МЮ" из мюнхенской "Баварии" за 15 млн евро. Эрик тен Хаг уже работал с Мазрауи ранее. До сих пор 26-летний футболист начинал каждую игру в АПЛ и Лиге Европы в стартовом составе. Однако недавно он был заменен в перерыве матча против "Астон Виллы", и, как выяснилось, причиной стали серьезные проблемы со здоровьем.

Как сообщает Николо Скира, у марокканца диагностировали аритмию сердца. "Красные дьяволы" не собираются рисковать, и Мазрауи ждет длительный перерыв в игре. Футболист не выйдет на поле как минимум два месяца. Это уже четвертая потеря "Манчестер Юнайтед" в этой кампании в обороне: ранее травмы получили Лени Йоро, Люк Шоу и Тайрелл Маласиа.

Добавим, что Нуссаир Мазрауи в этом сезоне провел 10 матчей и отметился одной результативной передачей.