Рейтинг вратарей АПЛ по проценту отраженных ударов в этом сезоне. Кто на первом месте?

На время международного перерыва авторитетный статистический портал Opta Analyst представил продвинутую статистику после семи сыгранных туров в чемпионате Англии. Специалисты составили рейтинг вратарей АПЛ по проценту отраженных ударов в этом сезоне.

Лучшим голкипером по данному показателю является Алиссон из "Ливерпуля" — 88.2%. Второе место занимает Ник Поуп из "Ньюкасла" (81.6%), а на третьей строчке расположился Давид Рая из "Арсенала" (80.6%).

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Напомним, что ранее стало известно о том, что Алиссон получил очередную травму. В матче против "Кристал Пэлас" бразильского кипера заменил чешский вратарь Витезслав Ярош.