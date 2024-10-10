Звезда АПЛ рассказал о том, как он едва не умер в самолете

Игрок "Брайтона" Хулио Энсисо рассказал шокирующую историю, которая случилась с ним во время полета на самолете. 20-летний парагваец летел на матчи своей национальной сборной. Во время полета ему внезапно стало плохо.

"Я едва не умер, я потерял сознание в самолете. Один из пассажиров быстро схватил меня и оказал помощь", — цитирует слова Энсисо издание Mirror со ссылкой на Sport Witness.

"Я почувствовал, как сильно у меня болит голова. Я чуть не умер, я потерял сознание прямо в самолете. Я был совершенно без сил, я плохо ел и спал. В какой-то момент я поднялся и мне показалось, что я падаю".

Футболист объяснил, что после инцидента его заставили поесть и это помогло ему.

"Парень, сидевший рядом со мной, заставил меня выпить газировки, потом меня накормили мисо-супом, это пошло мне на пользу", — рассказал звездный игрок "Брайтона".

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В последнем матче "Брайтона" Энсисо вышел на поле со скамейки запасных во втором тайме, помог своей команде одержать впечатляющую победу над "Тоттенхэмом" (3:2). Впоследствии игрок должен был присоединиться к расположению сборной Парагвая, которая сыграет в ближайшее время с Эквадором и Венесуэлой.