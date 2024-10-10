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Клуб Миколенко открыл социальный центр по случаю Всемирного дня психического здоровья
Первый в своем роде центр
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во Всемирный день психического здоровья, который ежегодно отмечается 10 октября, футбольный клуб "Эвертон", за который выступает украинец Виталий Миколенко, открыл первый в своем роде социальный центр, присоединенный к клубу АПЛ.
Социальный центр получил название "The People's Place". Помимо реализации различных проектов благотворительной организации в области психического здоровья, здесь также оказывается профессиональная поддержка врачей общей практики и психиатрических врачей.
Shining a light on the first mental health and wellbeing hub attached to a @premierleague club. ????— Everton (@Everton) October 10, 2024
The People's Place - the home of @EITC's life-changing mental health programmes. ????#WorldMentalHealthDay #WMHD24
Find out more: https://t.co/cHsyZMbEyp pic.twitter.com/y9OoqgERES
Напомним, что Английская Премьер-лига вместе со всеми клубами ежегодно отмечает Всемирный день психического здоровья, внедряя новые инициативы на улучшение.
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