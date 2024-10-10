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Клуб Миколенко открыл социальный центр по случаю Всемирного дня психического здоровья

Англия

Первый в своем роде центр

Клуб Миколенко открыл социальный центр по случаю Всемирного дня психического здоровья

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Во Всемирный день психического здоровья, который ежегодно отмечается 10 октября, футбольный клуб "Эвертон", за который выступает украинец Виталий Миколенко, открыл первый в своем роде социальный центр, присоединенный к клубу АПЛ.

Социальный центр получил название "The People's Place". Помимо реализации различных проектов благотворительной организации в области психического здоровья, здесь также оказывается профессиональная поддержка врачей общей практики и психиатрических врачей.

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Напомним, что Английская Премьер-лига вместе со всеми клубами ежегодно отмечает Всемирный день психического здоровья, внедряя новые инициативы на улучшение.

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Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Виталий Миколенко
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Источник:
Сайт ФК Евертон
Опубликовал: Андрей Журба
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