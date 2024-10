Клуб Миколенко открыл социальный центр по случаю Всемирного дня психического здоровья

Во Всемирный день психического здоровья, который ежегодно отмечается 10 октября, футбольный клуб "Эвертон", за который выступает украинец Виталий Миколенко, открыл первый в своем роде социальный центр, присоединенный к клубу АПЛ.

Социальный центр получил название "The People's Place". Помимо реализации различных проектов благотворительной организации в области психического здоровья, здесь также оказывается профессиональная поддержка врачей общей практики и психиатрических врачей.

