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Кукурелья - о плотном графике матчей: Мы не машины
Футболист поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник "Челси" и сборной Испании Марк Кукурелья считает, что плотный календарь матчей является одной из основных причин роста количества травм у футболистов.
"Травмы? В конце концов, как говорят люди, много игр, мало отдыха, а мы не машины. Травмы есть, это сложно. У нас двое очень важных игроков, которые будут отсутствовать в течение длительного времени, а теперь Нико Уильямсу пришлось покинуть команду, восстанавливаться", - сказал Марк.
Напомним, что сборная Испании в Лиге наций сыграет против Дании и Сербии 12 и 15 октября соответственно.
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