Кукурелья - о плотном графике матчей: Мы не машины

Левый защитник "Челси" и сборной Испании Марк Кукурелья считает, что плотный календарь матчей является одной из основных причин роста количества травм у футболистов.

"Травмы? В конце концов, как говорят люди, много игр, мало отдыха, а мы не машины. Травмы есть, это сложно. У нас двое очень важных игроков, которые будут отсутствовать в течение длительного времени, а теперь Нико Уильямсу пришлось покинуть команду, восстанавливаться", - сказал Марк.

Напомним, что сборная Испании в Лиге наций сыграет против Дании и Сербии 12 и 15 октября соответственно.