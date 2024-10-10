Защитник Манчестер Юнайтед успешно перенес несложную операцию на сердце

Правый защитник "Манчестер Юнайтед" Нуссайр Мазрауи успешно перенес несложную операцию на сердце из-за учащенного сердцебиения.

После курса реабилитации игрок вернется к тренировкам с командой. Ожидается, что марокканец сможет выйти на поле через несколько недель.

Мазрауи в текущем сезоне сыграл 10 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.