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Защитник Манчестер Юнайтед успешно перенес несложную операцию на сердце

Англия

Марокканец скоро вернется на поле

Защитник Манчестер Юнайтед успешно перенес несложную операцию на сердце

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Правый защитник "Манчестер Юнайтед" Нуссайр Мазрауи успешно перенес несложную операцию на сердце из-за учащенного сердцебиения.

После курса реабилитации игрок вернется к тренировкам с командой. Ожидается, что марокканец сможет выйти на поле через несколько недель.

Мазрауи в текущем сезоне сыграл 10 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

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Манчестер Юнайтед Нуссайр Мазрауи
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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