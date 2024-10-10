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Защитник Манчестер Юнайтед успешно перенес несложную операцию на сердце
Марокканец скоро вернется на поле
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник "Манчестер Юнайтед" Нуссайр Мазрауи успешно перенес несложную операцию на сердце из-за учащенного сердцебиения.
После курса реабилитации игрок вернется к тренировкам с командой. Ожидается, что марокканец сможет выйти на поле через несколько недель.
Мазрауи в текущем сезоне сыграл 10 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.
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Источник:The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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