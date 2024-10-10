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Гарет Саутгейт сделал заявление относительно своего возвращения к тренерской деятельности
Экс-тренер сборной Англии планирует следующий шаг
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Гарет Саутгейт рассказал, когда он вернется к тренерской деятельности. 54-летний специалист возглавлял сборную Англии в течение почти 8 лет, начиная с 2016 года. После проигрыша в финале Евро-2024 он решил сделать паузу.
Недавно Саутгейт заявил, что не намерен работать тренером в следующем году, поскольку ему нужно время, чтобы восстановиться после работы в сборной Англии.
"Я точно не буду тренировать в следующем году. Я в этом уверен. Мне нужно время, чтобы принять правильное решение", — заявил Гарет Саутгейт, выступая на генеральной ассамблее Ассоциации европейских клубов (ECA).
Ранее неоднократно появлялись слухи, связывавшие Саутгейта с работой в "Манчестер Юнайтед" на фоне неопределенности относительно будущего Эрика тен Хага.
Напомним, что летом этого года Гарет Саутгейт ушел в отставку с поста главного тренера сборной Англии, проиграв в финале Евро-2024 сборной Испании. Вместе с Англией Саутгейт доходил до финала на двух последних чемпионатах Европы, а также выводил сборную "Трех львов" в полуфинал на ЧМ-2018 и четвертьфинал на ЧМ-2022 в Катаре.
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