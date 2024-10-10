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Стало известно, во сколько Манчестер Юнайтед обойдется отставка Эрика тен Хага
Новости о его дальнейшей судьбе не утихают
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на последние результаты, Эрик тен Хаг, похоже, пережил свое возможное увольнение с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед". Однако новости о его дальнейшей судьбе не утихают. Уже известно, какую сумму необходимо будет заплатить нидерландскому специалисту, если возникнет необходимость в его увольнении.
Издание Daily Mail, ссылаясь на информацию от The Telegraph, пишет, что Эрик тен Хаг заработает около 14 миллионов фунтов стерлингов, если его уволят из "Манчестер Юнайтед". Эта внушительная сумма может быть еще одним не менее важным аргументом в пользу того, что голландец останется у руля "МЮ".
Напомним, что действующий контракт Эрика тен Хага с клубом рассчитан до конца сезона 2025/26.
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