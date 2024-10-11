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Арсенал может подписать нового нападающего уже в следующем году

Англия

Канониры стремятся усилить атаку

Арсенал может подписать нового нападающего уже в следующем году

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" может подписать нового нападающего уже в 2025 году, несмотря на великолепную текущую форму Кая Гаверца, который забил 6 голов и отдал один ассист в 10 матчах за клуб во всех турнирах этого сезона.

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Эксклюзивно для издания CaughtOffside Фабрицио Романо сообщил, что "Арсенал" все еще может подписать нового нападающего следующим летом.

"Существует вероятность, что "Арсенал" попытается подписать нового нападающего в 2025 году. На данный момент они полностью сосредоточены на этом сезоне, и клуб очень уверен в составе своей команды".

Напомним, что ранее сообщалось о том, что "Арсенал" может пересмотреть свой интерес к 21-летнему нападающему "РБ Лейпциг" Беньямину Шешко.

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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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