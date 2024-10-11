Арсенал может подписать нового нападающего уже в следующем году

"Арсенал" может подписать нового нападающего уже в 2025 году, несмотря на великолепную текущую форму Кая Гаверца, который забил 6 голов и отдал один ассист в 10 матчах за клуб во всех турнирах этого сезона.

Эксклюзивно для издания CaughtOffside Фабрицио Романо сообщил, что "Арсенал" все еще может подписать нового нападающего следующим летом.

"Существует вероятность, что "Арсенал" попытается подписать нового нападающего в 2025 году. На данный момент они полностью сосредоточены на этом сезоне, и клуб очень уверен в составе своей команды".

Напомним, что ранее сообщалось о том, что "Арсенал" может пересмотреть свой интерес к 21-летнему нападающему "РБ Лейпциг" Беньямину Шешко.