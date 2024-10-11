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Наполи прокомментировал желание Челси подписать своего нападающего в январе
Заявление от итальянского клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Наполи" Мауро Мелузо недавно прокомментировал желание "Челси" подписать Виктора Осимхена в январе следующего года.
Мелузо подтвердил, что клуб готов отпустить нападающего за правильную цену, которая будет их устраивать.
"Решение о переходе Осимхена в "Галатасарай" было принято в последние минуты, таким образом он не потерял первые три месяца сезона", — отметил спортдир "Наполи". "Посмотрим, что будет в январе".
Напомним, что перед тем, как Осимхен перешел в "Галатасарай", он продлил свой контракт с "Наполи" до июня 2027 года, ведь клуб хотел сохранить его трансферную стоимость. Нападающий будет доступен к продаже за 68 миллионов фунтов стерлингов, когда откроется январское трансферное окно. Если "Челси" активирует опцию покупки игрока, то "Наполи" получит 63 миллиона, а "Галатасарай" — 5 миллионов.
С тех пор, как Осимхен присоединился к "Галатасараю" на правах аренды, форвард забил два гола и отдал две результативные передачи в своих первых трех матчах в турецкой Суперлиге.
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